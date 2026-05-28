Fenerbahçe başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan transferde flaş hamle!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan yapılacak olan seçim öncesi flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Yıldırım'ın son olarak başkan seçilmesi halinde sarı-lacivertlilerin eski yıldızını transfere ikna ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 11:16
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran seçimlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek.
Bu başkanlık seçimi öncesi iki aday Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Kanarya'da başkan adayı olan Aziz Yıldırım'dan transferde Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haber geldi.
İki büyük forvet alacağını ve Sörloth ile görüştüğünü açıklayan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kulübüne başkan seçilmesi halinde getireceği ilk golcü belli oldu: Vedat Muriqi.
La Liga ekibi Mallorca'da oynayan 32 yaşındaki forvetin anlaşması 2029'da bitiyor.
Değeri 4.5 milyon euro olan Kosovalı oyuncu geçen sezon 37 maçta 23 gol attı ve 1 asist yaptı.
Kariyer rekoru kıran Vedat, Aziz Yıldırım ile görüştü ve 'Tamam' dedi.
Fenerbahçe, 1.94 boyundaki oyuncuyu 2020 yılında 18 milyon euro'ya Lazio'ya satmıştı.