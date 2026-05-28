Bernardo Silva transfer kararını verdi!
Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Bernardo Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldızın transferde kararını verdiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 10:32
El Chiringuito TV'de aktarılan habere göre Bernardo Silva, transferde önceliğini belirledi.
Galatasaray dışında Atletico Madrid ve Barcelona'nın da transfer gündeminde bulunan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibine imza atmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan Silva, DAZN'a verdiği röportaj ile altyapısından yetiştiği Benfica'ya dönmeyeceğini açıklamıştı.
Premier Lig devinde sezonu 53 maçta 3 gol ve 5 asistle tamamlayan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
