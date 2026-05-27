Aziz Yıldırım'dan iki bomba birden! Transfer için tarih verdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Londra'da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, iki transferin o tarihten sonra açıklanabileceğini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 21:33
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, geçen sezon sıkıntı yaşanan forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren adaylardan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Londra'da açıklamalarda bulunan Yıldırım, 1 Haziran'dan sonra görüşmelerini sürdürdükleri iki oyuncuyla anlaşacaklarını düşündüğünü açıkladı.
Aziz Yıldırım konuyla ilgili, "Bir ekip kurduk, bu ekip çalışıyor. Bir tek Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında da eski sporcularımızdan ekipte olanlar var. Çalışıyorlar.
2 santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben de görüştüm. Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz. Ancak belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık. İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz. Antrenör konusunda da aynı şekilde hareket edeceğiz. Herkes güvensin, inansın." ifadelerini kullandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.