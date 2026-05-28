Fenerbahçe'de düğümü çözecek isim Ederson!
Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktasında olan Ederson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler yeni sezonda kalesini güven duyduğu bir isme emanet etmek isterken transferde düğümü 32 yaşındaki Brezilyalı eldivenin kararı çözecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 10:50
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Brezilya Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak tecrübeli eldivene cazip bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak.
32 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrılması ve tazminat yükünden kurtulunması durumunda Fenerbahçe, büyük bir bütçe ayırarak kalesini güven veren bir isme teslim edecek.
