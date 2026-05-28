Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan transferde Umut Bozok bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların İkas Eyüpspor formasını terleten Umut Bozok'u gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 09:43
Beşiktaş yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya girdi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın yeni teknik direktörü büyük merak konusu haline gelirken transfer çalışmaları ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Kara Kartal'da futbol direktörü Önder Özen, siyah-beyazlılar için transferde ilk hamlesini yaptı. Yeni Asır'ın haberine göre Önder Özen, golcü konusunda İkas Eyüpspor formasını terleten Umut Bozok için devreye girdi.

Yer alan habere göre Önder Özen, daha önce Trabzonspor forması da giyen 29 yaşındaki golcü oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Umut Bozok'a olan beğenisini açıkça dile getiren Özen'in, deneyimli forvete "Hiçbir yere imza atma, bizi bekle" mesajını ilettiği öğrenildi. Özen, yeni sezonda göreve gelecek teknik direktörün de onay vermesi durumunda, Umut'u mutlaka Beşiktaş formasıyla görmek istediğini oyuncunun kendisine bizzat aktardı.

TAKIMINI LİGDE TUTTU

Sezon genelinde 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağlayan Umut Bozok, Eyüpspor'un ligde kalmasında başrolü oynadı.

