Quaresma'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Quaresma yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bence Beşiktaşlı oyuncular, kulübe ve taraftara daha fazla saygı göstermeli. Benim için eski stadyum daha iyiydi. Bize karşı oynamaya gelen oyuncular için daha korkutucuydu. Eski stadyumu özledim.

"AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

Eğer ilk 11'de değilsem antrenörlere bozulurdum. O yüzden, yedek kulübesinde onlardan uzağa otururdum. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyordum. Zor, karmaşık, üzücü ve sıkıcı bir dönemdi.

Benfica maçının devre arasında gergin oyuncular vardı. Erken gol bulabilirsek maçı değiştirebileceğimizi hissettik. Muhteşem bir golle başladık. Golden sonra da oynadığımız dominant oyunumuzu devam ettirdik. Eğer 5 dakikamız daha olsa kazanırdık. Soyunma odasına girdiğimde çok sinirliydim. Çünkü bir Portekiz ekibiydi. Portekiz kulüplerine karşı kaybetmeyi sevmem. Benim en büyük rakibim Benfica'ydı. Çöp kovasına tekme atmıştım.

"BUNU İLK KEZ YAŞAMIŞTIM"

Beşiktaş-Porto maçında son dakikalarda golü ben attım ve 1-0 kazandık. O gün harika bir maç çıkardım. Beni en çok şaşırtan şey, maç bittiğinde stadyumun benim adımı haykırmaya başlamasaydı. Bu normal değil, çünkü ben Porto oyuncusuydum. Bu beni şaşkına çevirdi. Maçın sonunda tünele doğru yürüyordum. Beşiktaşlı bir görevli, Porto formamı Beşiktaş taraftarlarından birine vermemi söyledi. Formayı verdiğimde, tüm stadyum adımı haykırmaya başladı. Bu, beni çok etkiledi. Çok mutlu olmuştum, çünkü ilk kez böyle bir şey yaşıyordum. Ve gerçek şu ki, kaderden kaçılmaz."