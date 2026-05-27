Beşiktaş'a Filipe Luis'ten olumsuz haber!

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan ve Asbaşkan Mruat Kılıç ile sportif direktör Önder Özen'in görüşme gerçekleştirdiği Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu.

A Spor'un haberine göre Brezilyalı çalıştırıcı, tercihini Ligue 1 ekibi Monaco'dan yana kullandı. Siyah-beyazlılar, tercihini alternatif isimlere çevirdi. Beşiktaş'ta Razvan Lucescu'nun alternatifler arasında yer aldığı öğrenildi.

Sportif direktör Önder Özen'in yönetime yeni bir teknik direktör listesi sunacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kurmayların bayram sonrası teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor.