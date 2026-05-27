CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace: İşte maçın özeti

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace: İşte maçın özeti

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Crystal Palace, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasını müzesine götürerek gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. İşte maçın detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 23:57 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 00:08
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace: İşte maçın özeti

Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. İngiliz ekibine kupayı getiren golü 50. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Crystal Palace, 2025/26 UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nı müzesine götüren Londra ekibi, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarr'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Batalla'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chavarria'nın ortasında Alemao'nun arka direkte ayak içiyle istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada İspanyol ekibi, etkili geldi. Sağ kanattan Ratiu'nun ortasında ceza sahasında sırtı dönük şekilde topla buluşan Garcia, pasını dışarıya çıkardı. Lopez'in kaleyi cepheden gören noktadan gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Crystal Palace, net gol şansından yararlanamadı. Wharton'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte uygun pozisyonda Mitchell'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

51. dakikada Crystal Palace öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Wharton'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Batalla'nın sektirdiği meşin yuvarlağı altıpas içinde sol ayağıyla tamamlayan Mateta, topu filelerle buluşturdu: 1-0

56. dakikada top üç kez direkten döndü. Ceza sahası dışından kullanılan frikikte Pino'nun sert vuruşunda top önce sol, daha sonra da sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu kale önünde Riad tamamlamak istedi ancak bir kez daha meşin yuvarlak direkten dönse de oyuncu için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

57. dakikada sol kanattan Pino, ceza sahasına girdikten sonra içerideki arkadaşı Mateta'yı gördü. Oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı dokunuşta kaleci Batalla, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

83. dakikada sağdan kullanılan frikikte kafalardan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Camello'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Crystal Palace, şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı
Leao'dan şok transfer kararı!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünde çifte bayram coşkusu! AK Parti duyurdu: Başkan Erdoğan İstanbullularla buluşacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Quaresma'dan yıllar sonra gelen itiraf!
G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Quaresma'dan yıllar sonra gelen itiraf! Quaresma'dan yıllar sonra gelen itiraf! 22:55
Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı 21:32
Anadolu Efes seride öne geçti Anadolu Efes seride öne geçti 20:44
Eczacıbaşı Dynavit transferi açıkladı! Eczacıbaşı Dynavit transferi açıkladı! 19:31
Barcelona ayrılığı duyurdu! Barcelona ayrılığı duyurdu! 19:27
Milliler İtalya'da hazırlık maçları yapacak Milliler İtalya'da hazırlık maçları yapacak 19:14
Daha Eski
Leao'dan şok transfer kararı! Leao'dan şok transfer kararı! 18:46
Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü turda! Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü turda! 18:12
G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor 18:07
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik 16:43
G.Saray'da Sara gelişmesi! 35 milyon euro… G.Saray'da Sara gelişmesi! 35 milyon euro… 16:43
Chibuike Nwaiwu baba oldu Chibuike Nwaiwu baba oldu 16:17