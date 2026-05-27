CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Zverev ve Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda!

Zverev ve Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Alexander Zverev ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 00:51
Zverev ve Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde, 2024 finalisti Alman Alexander Zverev (2), Çek Tomas Machac'ı 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.

Kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan 39 yaşındaki Sırp Novak Djokovic (3), Fransız Valentin Royer'i 6-3, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek kadınlarda Mirra Andreeva (8), İspanyol Marina Bassols Ribera'yı 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, Arjantinli Solana Sierra, İtalyan Jasmine Paolini'yi (13) 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle eledi.

Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı
DİĞER
Simge Sağın sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Aradığım ruh eşi bulundu"
Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünde çifte bayram coşkusu! AK Parti duyurdu: Başkan Erdoğan İstanbullularla buluşacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace!
Quaresma'dan yıllar sonra gelen itiraf!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Quaresma'dan yıllar sonra gelen itiraf! Quaresma'dan yıllar sonra gelen itiraf! 22:55
Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı Yıldırım'dan çifte bomba! Transfer tarihini açıkladı 21:32
Anadolu Efes seride öne geçti Anadolu Efes seride öne geçti 20:44
Eczacıbaşı Dynavit transferi açıkladı! Eczacıbaşı Dynavit transferi açıkladı! 19:31
Barcelona ayrılığı duyurdu! Barcelona ayrılığı duyurdu! 19:27
Milliler İtalya'da hazırlık maçları yapacak Milliler İtalya'da hazırlık maçları yapacak 19:14
Daha Eski
Leao'dan şok transfer kararı! Leao'dan şok transfer kararı! 18:46
Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü turda! Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü turda! 18:12
G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor G.Saray'da şok ayrılık! O ülkeye gitmek istiyor 18:07
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik 16:43
G.Saray'da Sara gelişmesi! 35 milyon euro… G.Saray'da Sara gelişmesi! 35 milyon euro… 16:43
Chibuike Nwaiwu baba oldu Chibuike Nwaiwu baba oldu 16:17