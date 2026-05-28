Mauro Icardi'ye transferde velayet engeli! Resmi teklif aldı ama...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik sürerken Arjantin basınından ortaya atılan o iddia gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli santrforun resmi teklif aldığı takım açıklanırken kızlarının velayetine ilişkin süren dava sürecinin transferi engelleyebileceği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 12:05
Öte yandan bonservisini eline alma ihtimali gün geçtikçe artan yıldız golcüye Avrupa'dan ve ülkesi Arjantin'den teklifler gelmeye başladı.
Olympiakos'un teklifini reddetmesinin ardından Icardi için harekete geçen o takımı Arjantin basını duyurdu.
Servis edilen habere göre Arjantinli santrfor, River Plate'ten resmi teklif aldı.
Öte yandan Icardi'nin asıl arzusunun İtalya'da forma giymek olduğu aktarıldı.
Galatasaray cephesinden yapılan teklifin ise yıldız oyuncuyu tatmin etmediği belirtildi.
TRANSFERE VELAYET ENGELİ İDDİASI
Öte yandan aynı haberde dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. Wanda Nara ile arasındaki uluslararası dava sürecinin (kızlarının velayetine ilişkin) Türkiye'de devam etmesinin Icardi'nin karar vermesini zorlaştırdığı ve maaşından fedakarlıkta bulunarak İstanbul'da kalabileceği iddia edildi.
