Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray B planını yaptı! Osimhen transfer olursa...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'in ayrılma ihtimali doğrultusunda Fransız yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. Yaşanan gelişmeler, Cimbom'da taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 12:23
Galatasaray ve Osimhen cephesinde forvet transferi planlamasını doğrudan etkileyen kritik bir gelişme yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların hücum hattına yapmayı düşündüğü takviyenin, yıldız golcünün takımdaki geleceğine bağlı olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray yönetimi, olası bir ayrılık senaryosunu da masada tutarken, transfer stratejisini tamamen bu ihtimal üzerine kurmuş durumda.

Nijeryalı golcünün takımda kalması halinde mevcut planların korunacağı, ayrılık durumunda ise Avrupa piyasasında önemli bir forvet için harekete geçileceği belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Victor Osimhen'in takımdan ayrılması durumunda Randal Kolo Muani transferi için somut adımlar atacak.

27 yaşındaki oyuncunun, Luis Enrique'nin planlarında hala net bir şekilde yer almadığı ve bu nedenle oyuncuya bir çıkış yolu bulunması için çeşitli opsiyonların değerlendirildiği ifade ediliyor.

Paris kulübünün ise bu transferden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Bu sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani, 41 maçta çıktı ve 5 gol 4 asistle oynadı.

PSG ile kontratı 2028'de sona erecek Fransız oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

