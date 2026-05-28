Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Ve Mauro Icardi'yi duyurdular! Transfer yolculuğu...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik sürerken Arjantin basını, yıldız futbolcuya gelen teklifi ve ayrıntıları açıkladı! İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 13:02
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Haziran ayının sonunda serbest oyuncu statüsünde olacak Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılı yönetim yol haritasını belirledi.

33 yaşındaki tecrübeli santrfor ile pazarlık masasına oturuldu. Galatasaray yönetimi, Icardi'ye bonuslarla birlikte senelik 5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

Bayramdan sonra gerçekleştirilmesi planlanan toplantının ardından Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği netlik kazanacak.

Öte yandan bonservisini eline alma ihtimali gün geçtikçe artan yıldız golcüye Avrupa'dan ve ülkesi Arjantin'den teklifler gelmeye başladı.

Olympiakos'un teklifini reddetmesinin ardından Icardi için harekete geçen o takımı Arjantin basını duyurdu.

Servis edilen habere göre Arjantinli santrfor, River Plate'ten resmi teklif aldı.

Öte yandan Icardi'nin asıl arzusunun İtalya'da forma giymek olduğu aktarıldı.

Galatasaray cephesinden yapılan teklifin ise yıldız oyuncuyu tatmin etmediği belirtildi.

