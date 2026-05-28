Ve Mauro Icardi'yi duyurdular! Transfer yolculuğu...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik sürerken Arjantin basını, yıldız futbolcuya gelen teklifi ve ayrıntıları açıkladı! İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 13:02
Öte yandan bonservisini eline alma ihtimali gün geçtikçe artan yıldız golcüye Avrupa'dan ve ülkesi Arjantin'den teklifler gelmeye başladı.
Olympiakos'un teklifini reddetmesinin ardından Icardi için harekete geçen o takımı Arjantin basını duyurdu.
Servis edilen habere göre Arjantinli santrfor, River Plate'ten resmi teklif aldı.
Öte yandan Icardi'nin asıl arzusunun İtalya'da forma giymek olduğu aktarıldı.
Galatasaray cephesinden yapılan teklifin ise yıldız oyuncuyu tatmin etmediği belirtildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.