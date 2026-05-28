Fenerbahçe'de Igor Thiago sesleri! Görüşmeler olumlu gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet transferinde rota Premier Lig'e çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor. Golcü takviyesi için Brentford’dan Igor Thiago’nun adı öne çıkıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
24 yaşındaki Brezilyalı forvet transfer listesinde öne çıkıyor.
İngiliz kulübüyle 2031'e kadar kontratı olan Thiago'nun piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Özellikle başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Sambacı'yı yakından takip ettiği kaydedildi.
JUVE VE MILAN İSTİYOR
Bu sezon Brentford formasıyla 40 resmi maçta 25 gol kaydeden ve 1 de asist yapan Thiago'yu Avrupa'dan birçok takım yakından takip ediyor. Milan ile Juventus'un da Brezilyalı forveti transfer listesine yazdığı kaydedildi. Haziran ayı başında Thiago transferinin neticelenmesi amaçlanıyor.
Brezilya Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan 24 yaşındaki futbolcuyla hızlı şekilde görüşmelerin tamamlanması amaçlanıyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.
ANCELOTTI KADROYA YAZDI
Premier Lig'de Brentford'la 22 gol atan İgor Thiago, Brezilya Milli Takımı'na seçilmeyi başardı. Carlo Ancelotti'nin de çok beğendiği 24 yaşındaki golcü, 2026 Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Thiago'nun Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda yakından takip edilecek isimler arasında olduğu belirtildi.
KARİYERİ ÇIKIŞTA
Igor Thiago'nun kariyerinde yakaladığı yükseliş dikkat çekiyor. 2022'de Brezilya'dan Cruzeiro ekibinden Bulgaristan'ın Ludogorets takımına giden Thiago, Avrupa futboluna kolay uyum sağladı ve gollerini sıraladı. Hem Ludogorets hem de Club Brugge'de şampiyonluklar kazanan 24 yaşındaki forvet, İngiltere Premier Lig'e Brentford takımına transfer oldu.
