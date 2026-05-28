Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hoca adayları belli oldu! İşte o isimler

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hoca adayları belli oldu! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayım sürüyor. Yeni sezonda yerli mi yoksa yabancı teknik direktörle mi çalışacağı merak edilen sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi hoca adaylarını belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Teknik direktör çalışmalarını sürdüren başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylarını netleştirdi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesinde teknik direktörlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Yerli bir hoca ile çalışmaya sıcak bakan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ismine sıcak baktığı belirtildi. Kocaman'ın listede ilk sırada geldiği vurgulandı.

Hakan Safi de Süper Lig'i ve Türkiye'yi iyi bilen bir teknik adamı görevlendirmek istiyor.

PORTO'DA ŞAMPİYON OLDU

Yabancı aday olarak daha önce ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Francesco Farioli'nin adı öne çıkıyor.

Farioli bu sezon Porto'yu şampiyon yaparak dikkat çekti.

İtalyan çalıştırıcının Portekiz ekibiyle 2028'e kadar kontratı var.

Hakan Safi'nin yerli hoca adayı olarak da İsmail Kartal'ı düşündüğü öğrenildi.

