Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hoca adayları belli oldu! İşte o isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayım sürüyor. Yeni sezonda yerli mi yoksa yabancı teknik direktörle mi çalışacağı merak edilen sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi hoca adaylarını belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Hakan Safi de Süper Lig'i ve Türkiye'yi iyi bilen bir teknik adamı görevlendirmek istiyor.
PORTO'DA ŞAMPİYON OLDU
Yabancı aday olarak daha önce ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'te görev yapan Francesco Farioli'nin adı öne çıkıyor.
Farioli bu sezon Porto'yu şampiyon yaparak dikkat çekti.
İtalyan çalıştırıcının Portekiz ekibiyle 2028'e kadar kontratı var.
Hakan Safi'nin yerli hoca adayı olarak da İsmail Kartal'ı düşündüğü öğrenildi.
