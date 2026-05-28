Fenerbahçe'ye Ligue 1'den stoper hamlesi! Başkan adayları transfer listelerine ekledi
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler savunmaya bir takviye yapmak isterken Sadettin Saran yönetiminin gündemine aldığı o ismi, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de transfer listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Sadettin Saran yönetiminin listeye aldığı Lens'in 27 yaşındaki oyuncusu Malang Sarr, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin hedef listesine dahil edildi.
Bu sezon Fransa Ligue 1'de Lens formasıyla başarılı bir görüntü çizen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi de sona erdi.
Hem sol bek hem de sol stoper oynayabilen Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fransız savunma oyuncusu bu sezon Lens'te 39 resmi maça çıktı.
