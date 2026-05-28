Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fabian Ruiz atağı! Transfer için ayrılan bütçe...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar Torreira'nın yanına pas kabiliyeti yüksek bir oyuncu transfer etmek isterken gündemine aldığı isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'da transfer çalışmaları hiç hız kesmeden devam ediyor.

Transfer dönemi açılmasa da sarı-kırmızılılar her yerden taarruza geçmiş durumda.

Listenin ilk sıralarında ise Fransız devi PSG forması giyen İspanyol orta saha Fabian Ruiz yer alıyor. Ara transfer döneminde de gündeme gelen ancak Fransız ekibinin transferine izin vermediği 30 yaşındaki yıldız, PSG'de kadro derinliğinde kullanılıyor.

Bu nedenle PSG gelecek önemli bir teklif halinde Ruiz'in satışına sıcak bakıyor.

30 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan tecnübeli futbolcudan para kazanmak isteyen PSG, bu bölgeye yeni ve önemli bir takviye yapmanın planlarını yapıyor.

Bu nedenle İspanya Milli Takım forması da giyen Ruiz yeni sezonda daha az forma şansı bulacak.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde başaramadığını yazın hayata geçirip önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray transfer için 30 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

GÖRÜŞMELER FİNALDEN SONRA

PSG ile 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan Fabian Ruiz'le görüşmeler bu mücadelenin ardından yapılacak. Tamamen finale odaklanan İspanyol yıldızın menajeri ile görüşecek olan Galatasaray, Dünya Kupası öncesinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Transfer gerçekleşse bile Ruiz'in takıma katılması 2026 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Temmuz sonu Ağustos başını bulacak.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

PSG ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Fabian Ruiz, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatmadı. Fransız ekibi görüşmeleri ağırdan alırken, oyuncusuna gelecek teklifleri de görmek istiyor. Fabian Ruiz'in sözleşmesini uzatmaması, Galatasaray'ın da elini transfer görüşmelerinde güçlendiriyor.

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Ruiz, 5 asist yaparken 2 de gole imzasını attı. İspanyol yıldız toplamda 2027 dakika sahada kaldı.

