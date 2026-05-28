Trabzonspor'a 18'lik genç yetenek: Ryan Roberto!

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavili yönetimin, Flamengo forması giyen genç kanat oyuncusu Ryan Roberto için harekete geçtiği öne sürüldü. Takvim gazetesinde yer alan habere göre Karadeniz ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için Flamengo'ya yaklaşık 6 milyon euro'luk teklif sundu.

Trabzonspor'un, genç oyuncu için şu ana kadar en somut adımı atan kulüplerden biri olduğu belirtildi.

ARDA TURAN'IN DA LİSTESİNDE

Ryan Roberto'ya yalnızca Trabzonspor değil, Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgi gösterdiği ifade edildi. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'in oyuncuyu yakından takip ettiği aktarılırken, Lille ve CSKA Moskova'nın da transfer yarışında yer aldığı kaydedildi.

Ancak haberde, genç futbolcunun kısa vadede Flamengo'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı bilgisi de yer aldı. Kariyerine bir süre daha Brezilya'da devam etmek isteyen Ryan Roberto'nun, şu aşamada Avrupa transferine temkinli yaklaştığı ifade edildi.

Öte yandan oyuncunun Flamengo ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamadığı belirtilirken, menajerlerinin ilerleyen süreçte oluşabilecek bedelsiz transfer ihtimalini avantajlı bir imza parası fırsatına çevirmeyi planladığı iddia edildi.