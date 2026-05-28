Beşiktaş Göztepeli futbolcuyu Galatasaray'ın elinden kapıyor!
Sezonun sona ermesiyle beraber yaz transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'ın, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Göztepe'den o futbolcu için devreye girdiği ve transferde önemli bir yol katettiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 15:39 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 16:03
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle takımlardan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Geride kalan sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş'ta da transferde oldukça dikkat çeken hamleler gelmeye başladı.
Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ardından yeni teknik direktör belli olmasa da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Kara Kartal'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın yerli rotasyonunu genişletmek için Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı takip ettiği öğrenildi.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için İzmir kulübüyle temasa geçileceği bildirildi.
Göztepe'de Haziran 2029'a kadar kontratı olan Arda Okan'ın Beşiktaş'a gitmeye sıcak bakacağı belirtildi.
23 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği haberleri kısa süre önce gündeme yansımıştı.
Genç yıldız bu sezon 32 resmi maçta 4 gol attı, 3 de asist yaptı.