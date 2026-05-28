Galatasaray'dan Lucas Beraldo bombası! Bonservisi...

Ziraat Türkiye Kupası
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda sol stoper takviyesi planlayan Galatasaray, Lucas Beraldo için yeniden harekete geçti. Düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak isteyen Brezilyalı savunmacı için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 14:50
Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Galatasaray'da sol stoper bölgesine yapılması planlanan takviye doğrultusunda dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu bölgeye yıldız bir isim almak isteyen sarı-kırmızılılar, Lucas Beraldo için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

PSG forması giyen Brezilyalı savunmacı, sezon başında da gündeme gelmiş ancak Fransız temsilcisi ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

Okan Buruk'un Beraldo'ya olan ilgisini yinelemesinin ardından yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için bir kez daha düğmeye bastı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre PSG'de istediği süreleri alamayan Lucas Beraldo, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Galatasaray'ın kısa süre içinde hem Brezilyalı stoperle hem de Fransız kulübüyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

2024 yılında Sao Paulo'dan 20 milyon euro'ya PSG'ye transfer olan Beraldo için istenen bonservis bedelinin 25 milyon euro olacağı da gelen bilgiler arasında.

1.86 boyundaki Beraldo atletizmi ve top tekniği ile modern bir savunma oyuncusu görüntüsü çiziyor.

