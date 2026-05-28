CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Marcos Senesi'nin yeni adresi açıklandı. Arjantinli oyuncunun o kulüp ile tüm şartlarda anlaştığı ve yakın zamanda sözleşmesini imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 16:17
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hatlarını güçlendirmek üzere harekete geçti.

Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu doğrultuda listelerine ekledikleri isimler ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir hedefte karşı karşıya gelmişti: Marcos Senesi...

Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2022 yılının yazında Feyenoord'dan Bournemouth'a 15 milyon euro karşılığında transfer olan Senesi'nin Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi haziran ayında bitiyordu.

Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Team Talk muhabiri Rudy Galetti, Arjantinli stoperin yeni adresini duyurdu.

Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galetti, Senesi'nin Tottenham ile bir aydan uzun süredir sürdürdüğü temaslarının anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tottenham ile tüm şartlarda anlaşmaya varan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yakın zamanda sözleşmesini imzalaması bekleniyor.

G.Saray’da savunmaya 50 milyon euro'luk hedef!
Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Arınma buluşması! Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin ve ekibi ile bayramlaştı: "Ekrem CHP'li değil" diyen isim de oradaydı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ve Icardi'yi duyurdular! Transfer yolculuğu...
Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor! Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor! 15:39
Fırtına'ya 18'lik genç yetenek! Fırtına'ya 18'lik genç yetenek! 15:32
G.Saray'dan Beraldo bombası! Bonservisi... G.Saray'dan Beraldo bombası! Bonservisi... 14:50
Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ne zaman? Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ne zaman? 14:33
PSG-Arsenal maçı ne zaman? PSG-Arsenal maçı ne zaman? 14:17
Osimhen'den anlamlı hareket! Osimhen'den anlamlı hareket! 13:52
Daha Eski
G.Saray B planını yaptı! Osimhen ayrılırsa... G.Saray B planını yaptı! Osimhen ayrılırsa... 12:23
Ve Icardi'yi duyurdular! Transfer yolculuğu... Ve Icardi'yi duyurdular! Transfer yolculuğu... 12:05
Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe ve G.Saray... Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe ve G.Saray... 11:37
Aziz Yıldırım'dan transferde flaş hamle! Aziz Yıldırım'dan transferde flaş hamle! 11:13
F.Bahçe'de kritik eşik! Ederson... F.Bahçe'de kritik eşik! Ederson... 10:50
Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı izle! Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçı izle! 10:43