Marcos Senesi imzayı atıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Marcos Senesi'nin yeni adresi açıklandı. Arjantinli oyuncunun o kulüp ile tüm şartlarda anlaştığı ve yakın zamanda sözleşmesini imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 16:17
Team Talk muhabiri Rudy Galetti, Arjantinli stoperin yeni adresini duyurdu.
Galetti, Senesi'nin Tottenham ile bir aydan uzun süredir sürdürdüğü temaslarının anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.
Tottenham ile tüm şartlarda anlaşmaya varan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yakın zamanda sözleşmesini imzalaması bekleniyor.
