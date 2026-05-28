Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco için Rusya iddiası!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ertesi günü sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco için menajerlik şirketi CAA Base, açıklamalarda bulundu. Rus basınından Sport 24'e açıklamalarda bulunan CAA Base, Tedesco için "Domenico Tedesco'nun RPL'ye (Rusya Premier Lig) dönüşü şu anda güncel bir konu değil. Şu anda bir anlamda kendini toparlıyor. Ancak bu, ileride bir şeylerin tekrar olabileceği ihtimalini de dışlamıyor. Göreceğiz." İfadelerini kullandı.

Tedesco, daha önce 2019-2021 yılları arasında Rusya'da Spartak Moskova'yı çalıştırmıştı.

İŞTE O HABER