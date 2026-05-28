Dünya 1 numarası Sinner'den Fransa Açık'a erken veda

Erkek tenisinde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ikinci turda veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 17:58
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde Arjantinli Juan Manuel Cerundolo ile karşılaşan Sinner, rakibi karşısında setlerde 6-3, 6-2 ve 5-1 öndeyken kramplar nedeniyle tıbbi mola almak zorunda kaldı.

Korttaki mikrofonlardan İtalyan raketin, başının döndüğü ve midesinin bulandığı yönünde ifadeler kullandığı duyulurken, Sinner mola öncesi ve sonrası kaybettiği puanlarla üçüncü seti 7-5 verdi.

Rahatsızlığı devam eden Sinner karşısında dördüncü ve beşinci seti 6-1 alan Cerundolo, üçüncü tura çıktı.

Toprak sezonunda Madrid, Monte Carlo, Roma'da şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 6 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen 24 yaşındaki Sinner, İspanyol Crlos Alcaraz'ın yokluğunda şampiyonluk için favori görülüyordu.

