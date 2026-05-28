CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Türkiye Basketbol Ligi Galatasaray MCT Technic Beşiktaş GAİN'i yenerek seriye eşitliği getirdi!

Galatasaray MCT Technic Beşiktaş GAİN'i yenerek seriye eşitliği getirdi!

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Beşiktaş GAİN'i sahasında 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. İşte detaylar...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 23:17
Galatasaray MCT Technic Beşiktaş GAİN'i yenerek seriye eşitliği getirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Galatasaray MCT Technic, sahasında Beşiktaş GAİN'i 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş GAİN, 2. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı: 0-8. Dış atıştan bulduğu isabetlerle farkı açan siyah-beyazlılar, 4. dakikada da Lemar'ın üç sayılık basketiyle farkı 10'a çıkardı: 4-14. Oyuncu değişikliklerinin ardından hücumdaki etkinliğini artıran Galatasaray MCT Technic, çeyreğin bitmesine 44 saniye kala Muhsin Yaşar'ın turnikeden bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı: 21-23. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Petrucelli'nin üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 25-23. Siyah-beyazlılar ise bu periyotta boyalı alandan sayılar buldu. Galatasaray MCT Technic, ilk yarıyı 40-39 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray MCT Technic, pota altından skor üretmeye çalıştı. Beşiktaş GAİN ise dış atışlardan bulduğu basketlerle rakibi karşısında üstünlük kurarak, son çeyreğe 60-54 üstün gitti.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray MCT Technic, savunmada sertliği artırarak rakibinin kolay sayı bulmasını engelledi. Rakibinin top kayıplarını ve boş hücumlarını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 38. dakikada McCollum'un kullandığı serbest atışla yeniden önde geçti: 70-69. Maçın devamında hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 78-75 kazanarak seride 1-1 beraberliği sağladı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat Parlak

Galatasaray MCT Technic: Rıdvan Öncel 5, Robinson 13, Palmer 4, Gillespie 1, White 17, McCollum 14, Can Korkmaz 6, Meeks, Buğrahan Tuncer, Petrucelli 5, Muhsin Yaşar 13

Beşiktaş GAİN: Dotson 13, Lemar 15, Brown 7, Morgan 8, Sertaç Şanlı 12, Mathews 11, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 1, Thomas, Zizic 4

1. Periyot: 21-23

Devre: 40-39

3. Periyot: 54-60

Beş faulle çıkan oyuncular: 38.35 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), 39.40 Dotson (Beşiktaş GAİN)

Senesi imzayı atıyor! İstanbul devleri peşindeydi
Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Cezayir hattında kritik temas: Başkan Erdoğan Tebbun ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler'e Premier Lig kancası!
G.Saray'dan Beraldo bombası! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray seriye eşitliği getirdi! G.Saray seriye eşitliği getirdi! 23:16
Bahçeşehir Koleji yarı finalde! Bahçeşehir Koleji yarı finalde! 20:48
Domenico Tedesco için Rusya iddiası! Domenico Tedesco için Rusya iddiası! 19:35
Osaka Fransa Açık'ta üçüncü turda! Osaka Fransa Açık'ta üçüncü turda! 18:37
Eczacıbaşı Dynavit Uzelac transferini açıkladı! Eczacıbaşı Dynavit Uzelac transferini açıkladı! 18:25
Safi, Fethiye’de kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu Safi, Fethiye’de kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu 18:04
Daha Eski
Sinner'den Fransa Açık'a erken veda Sinner'den Fransa Açık'a erken veda 17:58
Senesi imzayı atıyor! İstanbul devleri peşindeydi Senesi imzayı atıyor! İstanbul devleri peşindeydi 16:17
Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor! Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor! 15:39
Fırtına'ya 18'lik genç yetenek! Fırtına'ya 18'lik genç yetenek! 15:32
G.Saray'dan Beraldo bombası! Bonservisi... G.Saray'dan Beraldo bombası! Bonservisi... 14:50
Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ne zaman? Türkiye-Kuzey Makedonya maçı ne zaman? 14:33