Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Uğur Uçar'dan Sipay Bodrum FK açıklaması!

Uğur Uçar'dan Sipay Bodrum FK açıklaması!

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK ile 7 Nisan'da oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. Öne geçtikleri maçta beraberlikle yetinmek zorunda kalan Çorum FK'nın hocası, yakaladıkları oyunu sonuca dönüştüremediklerini belirterek yeni galibiyet serisi hedefini vurguladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 14:52 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 14:59
Uğur Uçar'dan Sipay Bodrum FK açıklaması!

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 7 Nisan akşamı Şehir Stadı'nda oynanan Bodrum FK maçı ile ilgili karşılaşmayı yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olarak gördüklerini ancak bunu sahaya istedikleri şekilde yansıtamadıklarını söyledi. Galibiyet serisinin ardından alınan mağlubiyet sonrası bu maça büyük önem verdiklerini belirten Uçar, "Galibiyet serimizden sonra aldığımız mağlubiyet üzerine bu maçı yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olarak görmüştük" dedi.

Karşılaşma öncesinde rakibin oyun planına yönelik hazırlık yaptıklarını ifade eden Uçar, "Rakibimizin önde tekli baskı yapacağını öngörerek stoperlerimizin oyuna katılımını artırmayı, diyagonal paslarla kenar ve bek oyuncularımızı topla buluşturmayı ve savunmadaki zaaflarını değerlendirmeyi planladık. Özellikle kenar organizasyonları ve arka direkte oluşan boşluklar üzerine çalıştık. Bu doğrultuda maçın 10'uncu dakikasında golü bularak öne geçtik" diye konuştu.

''TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLAN TARAF BİZDİK''

Maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını vurgulayan Uçar, "Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Rakibin geçiş oyunlarındaki etkisini biliyorduk ancak gereken reaksiyonu zamanında gösteremedik ve şanssız bir golle skor dengelendi" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın kırılma anlarına dikkat çeken Uçar, "Önceki maçta olduğu gibi sonuçlandırmadaki eksikliğimiz ve penaltıdan yararlanamamamız, oyunun skora yansımasına engel oldu. Yakaladığımız ivme neticesinde beraberlik, bizim için kabul edilebilir bir sonuç olmaktan çıktı" dedi.

''GALİBİYET SERİSİ YAKALAYARAK YOLUMUZA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Üçüncü bölgede daha etkili olmaları gerektiğini belirten Uçar, "Ürettiğimiz oyunu sonuca dönüştürmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kısa duraksamayı aşacak güce sahibiz. En kısa sürede yeniden galibiyet serisi yakalayarak yolumuza güçlü şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Taraftarlara da teşekkür eden Uğur Uçar, "Tribünlerin dolu olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Terim'den Lucescu'ya veda!
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..."
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail - İran savaşında ateşkes | Trump: 15 maddede anlaştık | İsrail Lübnan'a saldırıyor
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı!
G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi
Trabzonspor'da Hayri Gür anıldı! Trabzonspor'da Hayri Gür anıldı! 15:40
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:10
Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! 15:01
Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! 14:58
Jaja'dan Trabzonspor itirafı! Jaja'dan Trabzonspor itirafı! 14:53
Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! 14:51
Daha Eski
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." "Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." 14:30
Sivasspor, Boluspor deplasmanında! Sivasspor, Boluspor deplasmanında! 14:28
Bilardocular şampiyonaya hazır! Bilardocular şampiyonaya hazır! 14:21
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 14:15
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! 14:05
Paul Onuachu Trabzonspor'un yıldızı! Paul Onuachu Trabzonspor'un yıldızı! 14:02