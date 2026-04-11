Ziraat Türkiye Kupası
Almanya Bundesliga Heidenheim-Union Berlin CANLI İZLE | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da 16 puanla son sırada yer alan FC Heidenheim, 32 puanla 11. sırada bulunan Union Berlin’i konuk ediyor. Ligde tam 15 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Heidenheim, taraftarı önünde bu kötü seriye son verip kümede kalma umutlarını tazelemek istiyor. Orta sıralardaki yerini korumak isteyen Union Berlin ise deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Heidenheim-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 13:35
Heidenheim-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da sezonun sonuna yaklaşılırken Heidenheim için tehlike çanları çalıyor. Frank Schmidt'in öğrencileri, son dönemde Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach ile berabere kalarak direnç gösterse de galibiyet hasretine bir türlü son veremedi. Ligin dibine demir atan ekip, özellikle son 6 maçının 5'inde kalesinde iki ve üzeri gol görerek savunma zaafları yaşadı. Ancak Heidenheim'ın Union Berlin'e karşı Bundesliga tarihindeki üstünlüğü taraftarların en büyük umudu. Konuk ekip Union Berlin ise daha rahat bir konumda. 32 puanla 11. sırada yer alan başkent temsilcisi, Avrupa potasının uzağında kalsa da düşme hattıyla arasına güvenli bir mesafe koymuş durumda. İşte karşılaşmanın detayları!

Heidenheim-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim-Union Berlin maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Voith Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Heidenheim-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Heidenheim-Union Berlin MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Schafer, Khedira, Kohn; Jeong; Ilic, Burke

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Schafer, Khedira, Kohn; Jeong; Ilic, Burke

Muriqi, F.Bahçe'de dönüyor!
G.Saray'da Silva gelişmesi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Dünyanın gözü bu müzakerede: İslamabad'da görüşmeler başladı
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
F.Bahçe'de Asensio şüphesi!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maç bilgileri! Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maç bilgileri! 13:17
Kayserispor-F.Bahçe maçından son notlar! Kayserispor-F.Bahçe maçından son notlar! 12:58
F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:57
Sevilla-Atletico Madrid maçı detayları! Sevilla-Atletico Madrid maçı detayları! 11:44
Adalı: Birileri devreye giriyor! Adalı: Birileri devreye giriyor! 11:36
Barcelona-Espanyol maçı hangi kanalda? Barcelona-Espanyol maçı hangi kanalda? 11:33
Daha Eski
Fernando Reges futbolu bıraktı! Fernando Reges futbolu bıraktı! 11:26
Elche-Valencia maçı muhtemel 11'ler! Elche-Valencia maçı muhtemel 11'ler! 11:24
Real Sociedad-Deportivo Alaves maçı detayları! Real Sociedad-Deportivo Alaves maçı detayları! 11:15
F.Bahçe'de Asensio şüphesi! F.Bahçe'de Asensio şüphesi! 11:03
Muriqi, F.Bahçe'de dönüyor! Muriqi, F.Bahçe'de dönüyor! 10:52
Liverpool-Fulham maçı hangi kanalda? Liverpool-Fulham maçı hangi kanalda? 10:45