Heidenheim-Union Berlin CANLI İZLE | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Heidenheim-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da sezonun sonuna yaklaşılırken Heidenheim için tehlike çanları çalıyor. Frank Schmidt'in öğrencileri, son dönemde Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach ile berabere kalarak direnç gösterse de galibiyet hasretine bir türlü son veremedi. Ligin dibine demir atan ekip, özellikle son 6 maçının 5'inde kalesinde iki ve üzeri gol görerek savunma zaafları yaşadı. Ancak Heidenheim'ın Union Berlin'e karşı Bundesliga tarihindeki üstünlüğü taraftarların en büyük umudu. Konuk ekip Union Berlin ise daha rahat bir konumda. 32 puanla 11. sırada yer alan başkent temsilcisi, Avrupa potasının uzağında kalsa da düşme hattıyla arasına güvenli bir mesafe koymuş durumda. İşte karşılaşmanın detayları!

Heidenheim-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim-Union Berlin maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Voith Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Heidenheim-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Heidenheim-Union Berlin MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Schafer, Khedira, Kohn; Jeong; Ilic, Burke

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Schafer, Khedira, Kohn; Jeong; Ilic, Burke