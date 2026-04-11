Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Marco Asensio belirsizliği sürüyor!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun durumu belirsizliğini koruyor. Dizindeki ödem sebebiyle MR çekimine giremeyen yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi belirsizliğini korudu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 11:07
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde yaşanan sakatlık, teknik heyeti ve taraftarları endişelendirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

MR ÇEKİMİ GECİKİYOR

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgilere göre, İspanyol futbolcunun dizinde oluşan ödem nedeniyle MR görüntülemesi henüz gerçekleştirilemedi. Sağlık ekibi, öncelikle ödemin azalmasını beklerken, kesin tanı ve tedavi planı bu sürecin ardından netleşecek. Bu gecikme, oyuncunun sahalara dönüş takvimini de doğrudan etkiliyor.

RİZESPOR MAÇI DA ZOR GÖRÜNÜYOR

Asensio'nun kısa vadede sahalara dönmesi zor görünüyor. Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmeyen yıldız oyuncunun, sürecin uzaması halinde Rizespor maçında da görev alamayabileceği ifade ediliyor. Günler geçtikçe sakatlığın ciddiyetine dair endişeler de artmış durumda.

BU SEZON PERFORMANSI

Öte yandan Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkat çekti. 37 maçta görev alan deneyimli futbolcu, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

ÖDEMİN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Oyuncunun sahalara ne zaman döneceği, dizindeki ödemin geçmesinin ardından yapılacak detaylı tetkiklerle kesinlik kazanacak. Fenerbahçe cephesinde gözler şimdi sağlık ekibinden gelecek iyi haberde.

Son Dakika
