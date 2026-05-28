Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler'e Premier Lig kancası! Eski hocası onu çok istiyor

Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Güler'i eski hocası Xabi Alonso'nun yeni takımı Chelsea'ye transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 00:04
Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun geçmesi, transfer piyasasında da hareketliliğe neden oldu.

El Nacional'in aktardığı bilgilere göre, Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

ALONSO'NUN RÜYA TRANSFERİ

Daha önce farklı platformlarda Arda Güler'in oyun zekasına ve doğal yeteneğine olan hayranlığını dile getiren Xabi Alonso'nun, genç oyuncuyu "rüya transfer" olarak tanımladığı belirtildi. Alonso'nun geçmişte Arda Güler'i oyun tarzı bakımından "Mesut Özil ile Guti Hernández karışımı bir oyuncu" olarak nitelediği ve milli futbolcunun saha içi vizyonundan oldukça etkilendiği ifade edildi.

İspanyol teknik adamın, Chelsea'nin hücum hattını güçlendirmek adına Arda Güler ismini yönetim kuruluyla paylaşmaya hazırlandığı kaydedildi.

REAL MADRID'İN DOKUNULMAZ YILDIZI

Buna karşın, Real Madrid cephesinin Arda Güler'i uzun vadeli planlarının en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve oyuncuyu "dokunulmaz" statüsünde değerlendirdiği vurgulandı. İspanyol devinin, genç yıldızın gelişiminden duyduğu memnuniyet nedeniyle herhangi bir takas veya transfer görüşmesinde oyuncuyu masaya sürmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 51 resmi maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 20 gole doğrudan katkı sağlayarak istatistiklerini önemli ölçüde geliştirdi.

İŞTE O HABER

