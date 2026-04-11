Ziraat Türkiye Kupası
Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 21 puanla 17. sırada yer alan ve kümede kalma umutlarını tazelemek isteyen VfL Wolfsburg, 39 puanla 7. sırada bulunan Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor. Wolves için her maçın final niteliği taşıdığı bu dönemde, Frankfurt deplasmanda kazanarak Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Wolfsburg-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 13:17
Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da sezonun en zorlu virajlarından birine girildi. Ev sahibi Wolfsburg, bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. 28 maçta sadece 5 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 17. sıraya kadar gerileyerek düşme korkusunu ensesinde hissetmeye başladı. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği sinyalleri verilirken, Wolfsburg'un taraftarı önünde ayağa kalkmaktan başka çaresi yok. Özellikle Mohamed Amoura ve tecrübeli Maximilian Arnold'un bu maçtaki performansı, ev sahibinin kaderini belirleyecek. Konuk ekip Eintracht Frankfurt tarafında ise Avrupa heyecanı hakim. 39 puanla 7. basamakta yer alan Frankfurt, hemen üstündeki Bayer Leverkusen'i yakalamak oldukça zor görünse de Konferans Ligi veya Avrupa Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçının detayları!

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Belocian, Jenz, Vavro; Kumbedi, Eriksen, Arnold, Maehle; Wimmer, Lindstrom; Amoura

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Doan, Chaibi, Larsson, Brown; Knauff, Burkardt, Kalimuendo

ASpor CANLI YAYIN

Muriqi, F.Bahçe'de dönüyor!
Adalı: Birileri devreye giriyor!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Dünyanın gözü bu müzakerede: Heyetler İslamabad'a geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
İşte Rafa Silva'ya ağır eleştiri!
