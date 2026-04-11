Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da sezonun en zorlu virajlarından birine girildi. Ev sahibi Wolfsburg, bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. 28 maçta sadece 5 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 17. sıraya kadar gerileyerek düşme korkusunu ensesinde hissetmeye başladı. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği sinyalleri verilirken, Wolfsburg'un taraftarı önünde ayağa kalkmaktan başka çaresi yok. Özellikle Mohamed Amoura ve tecrübeli Maximilian Arnold'un bu maçtaki performansı, ev sahibinin kaderini belirleyecek. Konuk ekip Eintracht Frankfurt tarafında ise Avrupa heyecanı hakim. 39 puanla 7. basamakta yer alan Frankfurt, hemen üstündeki Bayer Leverkusen'i yakalamak oldukça zor görünse de Konferans Ligi veya Avrupa Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçının detayları!

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Belocian, Jenz, Vavro; Kumbedi, Eriksen, Arnold, Maehle; Wimmer, Lindstrom; Amoura

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Doan, Chaibi, Larsson, Brown; Knauff, Burkardt, Kalimuendo