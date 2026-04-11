Corendon Alanyaspor-Trabzonspor CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında, Trabzonspor, Akdeniz ekibi Corendon Alanyaspor'un konuğu oluyor. Tüm ülke, geçtiğimiz hafta Papara Park'ta Galatasaray'a karşı alınan tarihi zaferin yankılarını konuşurken, Trabzonspor şimdi bu moralle gözünü Alanya Oba Stadı'na dikti. Liderlik yarışındaki tüm dengeleri değiştiren bordo-mavililer, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde hata yapmayarak zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Joao Pereira ile Fatih Tekke'nin taktik savaşına sahne olacak mücadelede, Trabzonspor derbi kahramanlarıyla sahada gövde gösterisi yapmaya hazırlanırken, taraftarı önünde dirençli bir futbol sergileyen Alanyaspor, Fırtına'yı durdurup ligin gidişatına yeni bir yön verme niyetinde. Onuachu'nun sakatlık nedeniyle çıkarıldığı kadroda Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina ise kart ceza sınırında yer alıyor. İşte CorendonAlanyaspor-Trabzonspor maçının detayları!

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik duraklarından biri olan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesi, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya'da oynanacak bu dev karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Derbi yorgunluğunu üzerinden atan Trabzonspor, günün ilk maçında hata yapmadan rakiplerinin puan kaybetmesini beklemeyi hedefliyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Duarte, Maestro, Güven, Hagi, Ui-Jo

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, U.Nayir

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu zorlu randevuyu yönetmesi için ligin yükselen değerlerinden olan hakem Mehmet Türkmen'i görevlendirdi. Türkmen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Candaş Elbil yapacak.

📢 Maç Günü 🕘 17.00 🆚 Trabzonspor 📍 Alanya Oba Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1#CorendonAlanyaspor | #ALYvTS pic.twitter.com/bT0Op8Q7bD — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) April 10, 2026

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesini izlemek isteyenlerin beIN Sports abonesi olmaları veya beIN Connect / TOD platformları üzerinden ilgili paketlere sahip olmaları gerekmektedir.

20. RANDEVU

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta turuncu-yeşillilerin 8 galibiyeti bulunurken, bordo-mavililer de 6 galibiyet aldı. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Corendon Alanyaspor'un 33 golüne Karadeniz ekibi 28 golle karşılık verdi.

ALANYA'DA ALANYASPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Alanya'da oynanan 9 müsabakada ev sahibi ekip 5 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 2 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Corendon Alanyaspor'un 18 golüne, Karadeniz ekibi 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasından sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

HEDEF 3'LÜK SERİYİ KIRMAK

Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmada 2-1, 3-1 ve 5-0'lık sonuçlar aldıç