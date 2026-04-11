Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham Hotspur, Andrew Robertson ile sözlü anlaşmaya vardı!

Liverpool ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan sol bek Andrew Robertson'ın, Tottenham ile sözlü olarak anlaştığı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 15:09 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 15:11
Liverpool ile sezon sonunda yollarını ayıracağının açıklamasını yapan Andrew Robertson'ın, Tottenham ile anlaştığı iddia edildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Londra kulübüyle İskoç oyuncu Robertson arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İŞTE ANDREW ROBERTSON'UN ŞARTI!

Haberde belirtildiği gibi; Tottenham Hotspur, Andrew Robertson ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki oyuncunun, Tottenham kümeye düşmediği takdirde imza atmaya hazır olduğu belirtildi. Londra ekibi, İngiltere Premier Lig'de 30 puanla 18. sırada yer alıyor.

Hull City'den Liverpool'a transfer olan deneyimli oyuncu çıktığı 373 maçta 13 ve 69 asistlik skor katkısı kaydetti.


