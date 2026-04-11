CANLI | Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saati, kanalı!

Bundesliga’da 64 puanla 2. sırada yer alan ve liderlik mücadelesi veren Borussia Dortmund, 49 puanla 6. sırada bulunan ve son maçında 6 gol atarak sükse yapan Bayer Leverkusen ile karşılaşıyor. Dortmund, 4 maçlık galibiyet serisini derbi galibiyetiyle taçlandırmak isterken; Leverkusen, Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 13:28
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek maçlardan biri Dortmund'da oynanacak. Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde müthiş bir form yakalamış durumda. Ligde oynadığı son 28 maçın sadece 2'sini kaybeden ve 64 puanla Bayern Münih'in en yakın takipçisi olan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak farkın açılmasına izin vermek istemiyor. Takımın en büyük gol silahı Serhou Guirassy, bu kritik randevuda yine başrolde olacak. Konuk ekip ise geçtiğimiz hafta Wolfsburg'u 6-3 mağlup ederek ligin en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. 49 puanla 6. basamakta yer alan Kasper Hjulmand'ın öğrencileri, rakiplerini deplasmanda devirerek ilk 4 yolunda dev bir adım atmak niyetinde. İşte Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçının detayları!

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. BVB Stadion Dortmund'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

