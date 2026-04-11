St. Pauli-Bayern Münih CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'da sezonun final bölümlerine lider giren Bayern Münih, Vincent Kompany yönetiminde şampiyonluk ateşini yakmış durumda. Geçtiğimiz hafta Freiburg'u 3-2 mağlup ederek liderliğini perçinleyen Bavyera ekibi, ligin ilk yarısında 3-1 yendiği rakibini bu kez deplasmanda devirmek istiyor. Bayern'de sakatlıkları bulunan Alphonso Davies ve Hiroki Ito'nun geri dönmesi umutları artırıyor. St. Pauli cephesinde ise her puan altın değerinde. 25 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan ev sahibi, son maçında Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak dirençli bir görüntü sergilemişti. Ancak sakatlıklar teknik direktör Alexander Blessin'in belini büküyor. İşte St. Pauli-Bayern Münih maçının detayları!

St. Pauli-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Pauli-Bayern Münih maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Millerntor'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

St. Pauli-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

St. Pauli-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Ando, Mets; Pyrka, Fujita, Rasmussen, Ritzka; Sinani, Pereira Lage; Hountondji

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Bischof; Karl, Musiala, Gnabry; Jackson