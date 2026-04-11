St. Pauli-Bayern Münih CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 73 puanla zirvede rakipsiz ilerleyen Bayern Münih, 25 puanla 16. sırada yani düşme hattında yer alan FC St. Pauli’ye konuk oluyor. Ligin en çok gol atan takımı Bayern, Hamburg’da galibiyet ararken; St. Pauli ise taraftarı önünde puan alarak düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Peki, St. Pauli-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 13:51
Almanya'da sezonun final bölümlerine lider giren Bayern Münih, Vincent Kompany yönetiminde şampiyonluk ateşini yakmış durumda. Geçtiğimiz hafta Freiburg'u 3-2 mağlup ederek liderliğini perçinleyen Bavyera ekibi, ligin ilk yarısında 3-1 yendiği rakibini bu kez deplasmanda devirmek istiyor. Bayern'de sakatlıkları bulunan Alphonso Davies ve Hiroki Ito'nun geri dönmesi umutları artırıyor. St. Pauli cephesinde ise her puan altın değerinde. 25 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan ev sahibi, son maçında Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak dirençli bir görüntü sergilemişti. Ancak sakatlıklar teknik direktör Alexander Blessin'in belini büküyor. İşte St. Pauli-Bayern Münih maçının detayları!

St. Pauli-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St. Pauli-Bayern Münih maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Millerntor'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

St. Pauli-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

St. Pauli-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Ando, Mets; Pyrka, Fujita, Rasmussen, Ritzka; Sinani, Pereira Lage; Hountondji

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Bischof; Karl, Musiala, Gnabry; Jackson

G.Saray'da Silva gelişmesi!
İşte Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek çözüm!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Dünyanın gözü bu müzakerede: İslamabad'da görüşmeler başladı
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper!
F.Bahçe'de Asensio şüphesi!
RB Leipzig-Mönchengladbach maçı ayrıntıları! RB Leipzig-Mönchengladbach maçı ayrıntıları! 13:43
Heidenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Heidenheim-Union Berlin maçı ne zaman? 13:35
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maç bilgileri! Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maç bilgileri! 13:28
İşte Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek çözüm! İşte Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek çözüm! 13:25
Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maç bilgileri! Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maç bilgileri! 13:17
Kayserispor-F.Bahçe maçından son notlar! Kayserispor-F.Bahçe maçından son notlar! 12:58
Daha Eski
F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:57
Sevilla-Atletico Madrid maçı detayları! Sevilla-Atletico Madrid maçı detayları! 11:44
Adalı: Birileri devreye giriyor! Adalı: Birileri devreye giriyor! 11:36
Barcelona-Espanyol maçı hangi kanalda? Barcelona-Espanyol maçı hangi kanalda? 11:33
Fernando Reges futbolu bıraktı! Fernando Reges futbolu bıraktı! 11:26
Elche-Valencia maçı muhtemel 11'ler! Elche-Valencia maçı muhtemel 11'ler! 11:24