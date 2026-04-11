Galatasaray'dan Can Uzun bombası! G.Saray ve transfer...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Aslan'ın transferde yeni gözdesi eski oyuncusu Albert Riera'nın takımından Can Uzun olarak belirtiliyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 14:26
İŞTE RİERA'NIN AÇIKLAMALARI
Riera, "Albert'in takımında oynayamazsınız. Ben komple oyuncular istiyorum. Hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı" ifadelerin kullandığı aktarıldı.
Galatasaray'ın milli oyuncunun transferi için çok ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, yabancı kontenjanında daha fazla hareket etme imkanı bulacağı için transfere olumlu bakıyor.
20 yaşındaki Uzun, bu sezon Almanya'da tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 8 gol ile 5 asist katkısı verdi.
