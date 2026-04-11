Galatasaray'dan Teun Koopmeiners ısrarı! Juventus transferin önünü açacak
Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda 10 numara bölgesine yapılacak takviye doğrultusunda gündeme yeniden Teun Koopmeiners geldi. İtalyan basını, mali şartların karşılanması halinde Juventus'un transfere engel olmayacağını açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 14:25
Transferde bu kez vites artıran Cimbom, İtalyan ekibi ile temasa geçerek olası bir anlaşmanın mali şartlarını sordu.
İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, 28 yaşındaki yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor.
Çizme devi, yaz transfer döneminde planladığı hamleleri finanse edebilecek düzeyde bir teklif gelmesi durumunda Koopmeiners'ı takımda tutmayacak.
Bu sezon Serie A'da siyah-beyazlı forma ile 27 mücadelede 1.616 dakika süre alan Koopmeiners, gol veya asist katkısı sunamadı.
