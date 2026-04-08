Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 13 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Kırmızı siyahlı ekip, 9 Nisan'da gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.