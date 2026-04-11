Ziraat Türkiye Kupası
RB Leipzig-Mönchengladbach maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 53 puanla 3. sırada yer alan RB Leipzig, 30 puanla 13. sırada bulunan Borussia Mönchengladbach’ı ağırlıyor. Leipzig, zirve yarışı veren Bayern Münih ve Dortmund’un arkasından Şampiyonlar Ligi vizesini erkenden garantilemek için kazanmak zorunda. Mönchengladbach ise alt sıralarla bağını tamamen koparıp ligin kalanında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Leipzig-Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 13:43
RB Leipzig-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun sonuna yaklaşırken her maçın stratejik önemi artıyor. Ev sahibi RB Leipzig, geçtiğimiz hafta deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 mağlup ederek moral depoladı. 53 puanla 3. basamakta yer alan Leipzig, taraftarı önünde oynadığı son maçlarda sergilediği baskılı futbolla biliniyor. Takımın hücum hattındaki dinamizmi, ligin istikrarsız takımlarından biri olan Gladbach karşısında en büyük avantajları olacak. Konuk ekip Borussia Mönchengladbach ise geçtiğimiz hafta evinde Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak kritik puanlar kaybetti. 30 puanla 13. sırada bulunan Gladbach, ligin ilk yarısında sahasında Leipzig ile golsüz berabere kalmayı başarmıştı. İşte kritik karşılaşmanın detayları!

RB Leipzig-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RB Leipzig-Mönchengladbach maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

RB Leipzig-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RB Leipzig-Mönchengladbach MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop; Honorat, Stoger; Tabakovic

