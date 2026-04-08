Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak!

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 9 Nisan'da deplasmanda Boluspor ile mücadele edecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, tedavisi devam eden Rey Manaj, Charis Charisis ve Emirhan Başyiğit, Boluspor maçında forma giyemeyecek. Sivasspor, ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 47 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu sezon 12 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan Boluspor ise 42 puanla 14. sırada bulunuyor.