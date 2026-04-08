Galatasaray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun bitmesine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yolda. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 12:42
Aslan'da yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.
SEZON SONUNDA AYRILIYOR
Ara transfer döneminde Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'yı kiralayan Galatasaray, bu oyuncuların sözleşmesine zorunlu olmayan satın alma opsiyonları koydurdu. Lang ve Boey için sezon sonunu bekleme kararı alan sarı-kırmızılılar, Asprilla'dan ise ümidi kesti.
Şu ana kadar 8 maçta 272 dakika süre alan Kolombiyalı sağ kanat, henüz skor katkısı yapamadı.
Yaser Asprilla'nın 20 milyon Euro'yu geçen satın alma maddesi kullanılmayacak ve oyuncu sezon sonunda Girona'ya geri dönecek.
Trabzonspor maçında 3 ikili mücadelenin birini kazanabilen 22 yaşındaki oyuncu, 1 isabetsiz şut çekerken iki ortada bir kez hedefi tutturdu.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
