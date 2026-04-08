Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Galatasaray'da stoper transferi doğrultusunda gündeme gelen Ramy Bensebaini ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cezayirli savunmacının Borussia Dortmund'da ayrılığının planlandığı ortaya çıktı. Bensebaini, başka bir ligde forma giymeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Sezonu çifte kupa ile noktalamak isteyen Galatasaray, bir yandan yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine son olarak Ramy Bensebaini gelmişti.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Borussia Dortmund'da forma giyen 30 yaşındaki savunmacının takımdaki geleceği netleşmeye başladı.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Cezayir basınından derlediği habere göre Bundesliga devi, tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılığını planlamaya başladı.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Haberde Cezayirli stoperin geride bıraktığımız kış transfer döneminde de başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarının dikkatini çektiği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Bensebaini, başka bir ligde oynama fikrine sıcak bakıyor. Öte yandan Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemesi halinde İtalyan ekiplerinin de harekete geçebileceği belirtildi.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Bundesliga ekibi ise sol ayaklı stoperi göndermeden önce yerine transfer edebileceği isimleri araştırıyor.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Bu sezon Borussia Dortmund ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Cezayirli, 6 kez fileleri havalandırmayı başardı ve 1 asist katkısı sundu.

Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...

Bensebaini'nin kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

