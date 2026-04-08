Galatasaray'a transferde müjdeli haber! Ramy Bensebaini...
Galatasaray'da stoper transferi doğrultusunda gündeme gelen Ramy Bensebaini ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cezayirli savunmacının Borussia Dortmund'da ayrılığının planlandığı ortaya çıktı. Bensebaini, başka bir ligde forma giymeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:16
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Cezayir basınından derlediği habere göre Bundesliga devi, tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılığını planlamaya başladı.
Haberde Cezayirli stoperin geride bıraktığımız kış transfer döneminde de başta Galatasaray olmak üzere Türk takımlarının dikkatini çektiği aktarıldı.
Bensebaini, başka bir ligde oynama fikrine sıcak bakıyor. Öte yandan Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemesi halinde İtalyan ekiplerinin de harekete geçebileceği belirtildi.
Bundesliga ekibi ise sol ayaklı stoperi göndermeden önce yerine transfer edebileceği isimleri araştırıyor.
Bu sezon Borussia Dortmund ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Cezayirli, 6 kez fileleri havalandırmayı başardı ve 1 asist katkısı sundu.
Bensebaini'nin kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.
