CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak!

Samsunspor, Süper Lig'in ertelenen 27. hafta maçında saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılarda 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:58
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta 9 Nisan'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 27 maçta 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında ilk yarıda Samsun'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Celil Yüksel, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalısı Emre Kılınç, Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

Samsun ekibinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Bu futbolcular, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak ikas Eyüpspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor taraftarı ayaklandı! Kayserispor taraftarı ayaklandı! 10:52
F.Bahçe'den G.Saray'a misilleme! F.Bahçe'den G.Saray'a misilleme! 10:51
NBA'de Rockets kazandı! NBA'de Rockets kazandı! 10:41
G.Saray'a stoper piyangosu! G.Saray'a stoper piyangosu! 10:15
F.Bahçe'de Musaba şoku! F.Bahçe'de Musaba şoku! 10:08
Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! 10:00
Daha Eski
