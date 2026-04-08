CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 16 puanla 5. sırada tamamlayan Barcelona, sahasında 13 puanla 14. sıradan gelerek çeyrek final biletini alan Atletico Madrid’i ağırlıyor. Daha birkaç gün önce La Liga'da karşılaşan ve Barcelona'nın 2-1 kazandığı mücadelenin ardından, bu kez sahne devlerin arenası. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 11:48
Barcelona-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde iki İspanyol devi kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Barcelona, Hansi Flick yönetiminde harika bir sezon geçiriyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan ve Camp Nou'da 19 maçlık muazzam bir galibiyet serisi yakalayan Katalan ekibi, taraftarı önünde rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor. Lewandowski'nin son lig maçındaki formda görüntüsü ve Lamine Yamal'ın yaratıcılığı Barça'nın en büyük silahları olacak. Konuk ekip Atletico Madrid ise Diego Simeone ile Şampiyonlar Ligi'nde her zaman tehlikeli bir rakip. Lig aşamasını 14. sırada bitirmelerine rağmen, eleme turlarındaki tecrübeleriyle çeyrek finale çıktılar. Hafta sonu Barcelona'ya ligde mağlup olsalar da, Julian Alvarez önderliğindeki hücum hattı bu kez deplasman golü bularak Madrid'e avantajlı dönmek niyetinde. Kazanan tarafın yarı finalde Arsenal-Sporting CP eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı bu dev randevunun detayları şöyle:

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kapsamındaki Barcelona-Atletico Madrid maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI SAAT KAÇTA?

Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 22.00'de, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdüğüyle yapılacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Atletico Madrid mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1 CANLI

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo; E Garcia, Pedri; Yamal, Fermin, Rashford; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Baena; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez

DİĞER
