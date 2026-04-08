NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçı kazandı!

NBA'de Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün 12 sayı 14 ribaunt 6 asistle double-double yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-105 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:41
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-105 yenerek art arda 7. galibiyetine ulaştı.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Sezonun 50. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 24 ve Amen Thompson 22 sayı attı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 ve Mark Williams'ın 19 sayısı, sezonun 36. yenilgisini engelleyemedi.

THUNDER'DAN PEŞ PEŞE 6. GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup etti.

Arka arkaya 6 olmak üzere 63. galibiyetini elde eden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 ve Isaiah Joe 18 sayı kaydetti.

Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta ise Rui Hachimura'nın 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr'ın 11'er sayısı, art arda 3, sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.

