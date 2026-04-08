Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Saati ve kanal bilgileri!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, ligde kalma hesaplarının en karmaşık olduğu bölgede dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Ümraniyespor, sezon genelinde istikrarsız bir grafik çizse de son haftalarda topladığı puanlarla nefes aldı. Ancak 39 puanla hala tam olarak güvende olmayan ev sahibi, taraftarı önünde bu maçı kazanarak matematiksel olarak rahatlamak istiyor. Konuk ekip Sakaryaspor tarafında ise tam anlamıyla bir "seferberlik" hakim. 33 puanla düşme hattının içinde kalan yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile berabere kalarak kritik bir kayıp yaşamıştı. Mustafa Dalcı yönetimindeki Sakarya ekibi, bu maçı kaybetmesi halinde rakipleriyle arasındaki farkın açılması tehlikesiyle karşı karşıya. İşte Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçının detayları!

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'da, Fatih Tokail'in düdüğüyle yapılacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor mücadelesi, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.