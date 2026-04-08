Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Saati ve kanal bilgileri!

Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik haftalarından birine girilirken, 39 puanla 16. sırada yer alan Eminevim Ümraniyespor, 33 puanla 18. sıradaki Sakaryaspor’u ağırlıyor. Sakaryaspor için ligde kalma umutlarını son haftalara taşımak adına mutlak galibiyet gereken bu mücadelede, Ümraniyespor sahasında kazanarak tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak istiyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 11:04
Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, ligde kalma hesaplarının en karmaşık olduğu bölgede dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Ümraniyespor, sezon genelinde istikrarsız bir grafik çizse de son haftalarda topladığı puanlarla nefes aldı. Ancak 39 puanla hala tam olarak güvende olmayan ev sahibi, taraftarı önünde bu maçı kazanarak matematiksel olarak rahatlamak istiyor. Konuk ekip Sakaryaspor tarafında ise tam anlamıyla bir "seferberlik" hakim. 33 puanla düşme hattının içinde kalan yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile berabere kalarak kritik bir kayıp yaşamıştı. Mustafa Dalcı yönetimindeki Sakarya ekibi, bu maçı kaybetmesi halinde rakipleriyle arasındaki farkın açılması tehlikesiyle karşı karşıya. İşte Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçının detayları!

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'da, Fatih Tokail'in düdüğüyle yapılacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor mücadelesi, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

