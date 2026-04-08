Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Benfica'da Rafa Silva krizi! Jose Mourinho oynatmak istemiyor

Benfica'da Rafa Silva krizi! Jose Mourinho oynatmak istemiyor

Son dakika spor haberleri: Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak eski takımı Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, gündem olmaya devam ediyor. Portekiz basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun Rafa dahil 4 futbolcuyu oynatmak istemediğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 12:10
Benfica'da Rafa Silva krizi! Jose Mourinho oynatmak istemiyor

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak takımdan ayrılmak istediği için maçlara ve antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, ara transfer döneminde eski takımı Benfica'ya transfer olmuştu.

"BAZI OYUNCULARI OYNATMAK İSTEMİYORUM"

Deneyimli futbolcu, Portekiz ekibinde de ortalığı karıştırdı. Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica'nın Casa Pia ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm durumu dikkatlice düşünmem gerekiyor çünkü şu anda bazı oyuncuları oynatmak istemiyorum Ancak daha önemli değerler söz konusu. Bazılarıyla devam etmek istemesem bile, belki de değerlerini artırmaya çalışmak, onları baltalamaya çalışmaktan daha kolaydır ama temelde durum bu." ifadelerini kullandı.

Record'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun kastettiği futbolcuların Rafa Silva, Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov ve Dodi Lukebakio olduğu belirtildi.

Rafa Silva, devre arasında transfer olduğu Benfica ile çıktığı 12 maçta 2 gol kaydetti.

