Kapalı Kale'den Zecorner Kayserispor yönetimine istifa çağrısı!

Zecorner Kayserispor taraftarlar derneği Kapalı Kale, yazılı bir açıklama yaparak yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nin açıklamasında, "Futbolcu ödemeleri konusunda yaşanan belirsizlikler ve aksaklıklar, sahadaki performansı doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Buradan açık ve net bir şekilde sesleniyoruz, futbolcu ödemeleri derhal düzene sokulmalıdır. Takım içindeki disiplin sorunlarına karşı net ve kararlı adımlar atılmalıdır. Eğer kulüp yönetimi ve şehrin yöneticileri bu sorunlara çözüm üretemiyor, süreci yönetemiyor ve kulübü daha fazla yıpratmaya devam ediyorsa; yapılması gereken tek şey, vakit kaybetmeden görevlerini bırakmalarıdır. Bu kulüp sahipsiz değildir" denildi.