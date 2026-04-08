Bayern Münih ve Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid'i mağlup ederken, Arsenal da Sporting'i yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid, bu turun ilk maçında Bayern Münih'i konuk etti. Alman ekibi ilk yarıyı Luis Diaz'ın golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıya da golle başladı. Harry Kane, 46'da takımının ikinci golüne imza attı.

Real Madrid, golü 74. dakikada Mbappe ile bulurken karşılaşma da Bayern'in 2-1'ik üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakaya 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 71 dakika sahada kaldı.

Gecenin diğer maçında Sporting CP ile Arsenal karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 90+1. dakikada Kai Havertz'in ayağından bulduğu golle galibiyeti aldı.

Bu iki karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak.