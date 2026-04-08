Ziraat Türkiye Kupası
Bayern Münih ve Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Luis Diaz ve Harry Kane'in golleriyle avantaj yakalayan Alman ekibinde Arda Güler 71 dakika forma giydi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 09:29 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 09:30
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid'i mağlup ederken, Arsenal da Sporting'i yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid, bu turun ilk maçında Bayern Münih'i konuk etti. Alman ekibi ilk yarıyı Luis Diaz'ın golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıya da golle başladı. Harry Kane, 46'da takımının ikinci golüne imza attı.

Real Madrid, golü 74. dakikada Mbappe ile bulurken karşılaşma da Bayern'in 2-1'ik üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakaya 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 71 dakika sahada kaldı.

Gecenin diğer maçında Sporting CP ile Arsenal karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 90+1. dakikada Kai Havertz'in ayağından bulduğu golle galibiyeti aldı.

Bu iki karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini!
Dursun Özbek'ten flaş prim jesti!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran savaşında 40. günde ateşkes: Trump İran'ın 10 şartına karşılık tek şart sundu | Tahran zafer ilan etti
F.Bahçe golcüde rotasını Almanya'ya çevirdi!
G.Saray'dan Bruno Fernandes hamlesi!
F.Bahçe'de Kerem kararı! F.Bahçe'de Kerem kararı! 09:12
Serikspor-Vanspor FK maçı detayları! Serikspor-Vanspor FK maçı detayları! 09:03
F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini! F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini! 08:43
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:33
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro... G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro... 00:33
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! 00:33
Daha Eski
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı 00:33
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 00:33
İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... 00:33
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… 00:33
G.Saray'da Singo'ya dev talip! G.Saray'da Singo'ya dev talip! 00:33
Frankfurt'ta Can Uzun krizi! Frankfurt'ta Can Uzun krizi! 00:33