CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesinde sergiliyor

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesinde sergiliyor

Trabzonspor, bu sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilemeye başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 16:19
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesinde sergiliyor

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası, düzenlenen törenle Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı.

Genel Sekreter Sami Karaman, törende yaptığı konuşmada, "Bu başarıda emeği olan futbolcularımıza, teknik ekibimize ve her şartta yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Kupası'nı yeniden müzemize getirmek bizim için büyük bir gurur. Trabzonspor'un hedefi her zaman yarışmak ve kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Genel Sayman Derviş Köz ise "Sezon boyunca büyük özveri gösteren takımımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Taraftarımızın desteği de bu süreçte çok kıymetliydi. Bu başarıda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, kupanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kupa, törenin ardından müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlandı.

G.Saray'ın yıldızına Fulham kancası!
F.Bahçe ve G.Saray 50 milyon euro'luk yıldız için karşı karşıya!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Güzelbahçe'deki iskan oyunu fotoğraflarda | WhatsApp yazışmaları ve ses kaydı ortaya çıktı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da beklenen ayrılık! Bu kez bonservisiyle gidiyor
Milli yıldız için F.Bahçe ve G.Saray devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer müjdesi! F.Bahçe ve G.Saray'a transfer müjdesi! 16:40
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesinde sergiliyor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesinde sergiliyor 16:19
G.Saray'ın yıldızına Fulham kancası! G.Saray'ın yıldızına Fulham kancası! 15:22
Beşiktaş'tan Filipe Luis çıkarması! 2 isim Portekiz'e gitti Beşiktaş'tan Filipe Luis çıkarması! 2 isim Portekiz'e gitti 14:12
G.Saray'da beklenen ayrılık! Bu kez bonservisiyle gidiyor G.Saray'da beklenen ayrılık! Bu kez bonservisiyle gidiyor 13:52
Milli yıldız için F.Bahçe ve G.Saray devrede! Milli yıldız için F.Bahçe ve G.Saray devrede! 13:29
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Uğurcan için dev jest! Dursun Özbek'ten Uğurcan için dev jest! 12:03
Knicks 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi Knicks 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi 11:34
Eski yıldızdan dünya devine Osimhen çağrısı! Transfer... Eski yıldızdan dünya devine Osimhen çağrısı! Transfer... 11:07
G.Saray'dan F.Bahçe'yi şaşırtan hamle! G.Saray'dan F.Bahçe'yi şaşırtan hamle! 10:50
Lang'dan güldüren paylaşım! Simit ve ayran... Lang'dan güldüren paylaşım! Simit ve ayran... 10:43
Beşiktaş'tan Nuri Şahin sürprizi! Beşiktaş'tan Nuri Şahin sürprizi! 10:30