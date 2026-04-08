Fenerbahçe'den Galatasaray'a prim misillemesi!
Trendyol Süper Lig'de zirve kızışırken Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin prim kararının ardından keseyi sonuna kadar açacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:51
Takımın motivasyonunu en üst seviyede tutmak isteyen Kadıköy yönetimi, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Buna göre ligde kalan 6 maç için ayrı ayrı özel prim uygulaması yapılacak. Milliyet'te yer alan habere göre futbolculara cumartesi oynanacak Zecorner Kayserispor maçıyla başlayacak biçimde galibiyet halinde özel prim dağıtılacak.
Yönetim ve teknik heyetin özel prim sistemine geçilmesi konusunda fikir birliği içinde oldukları aktarıldı.
