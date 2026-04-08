Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Galatasaray'a prim misillemesi!

Trendyol Süper Lig'de zirve kızışırken Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin prim kararının ardından keseyi sonuna kadar açacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:51
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte şampiyonluk yarışı kızıştı.

Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında kaydettiği penaltı golü ile 1-0 yenen Fenerbahçe, zirvede farkı maç fazlası ile 1'e indirdi.

Ezeli rakibinin kalan haftalarda özel prim sistemine geçeceğinin ortaya çıkmasının ardından sarı-lacivertlilerden de misilleme geldi.

Takımın motivasyonunu en üst seviyede tutmak isteyen Kadıköy yönetimi, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Buna göre ligde kalan 6 maç için ayrı ayrı özel prim uygulaması yapılacak. Milliyet'te yer alan habere göre futbolculara cumartesi oynanacak Zecorner Kayserispor maçıyla başlayacak biçimde galibiyet halinde özel prim dağıtılacak.

Yönetim ve teknik heyetin özel prim sistemine geçilmesi konusunda fikir birliği içinde oldukları aktarıldı.

G.Saray'a stoper piyangosu!
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İran savaşında 40. günde ateşkes: Trump da Tahran da zafer ilan etti
F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini!
F.Bahçe'de Musaba şoku!
G.Saray'a stoper piyangosu! G.Saray'a stoper piyangosu! 10:15
F.Bahçe'de Musaba şoku! F.Bahçe'de Musaba şoku! 10:08
Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! 10:00
Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü maç bilgisi! Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü maç bilgisi! 09:47
G.Saray'da bilinmeyen gerçek! Meğer Barış Alper... G.Saray'da bilinmeyen gerçek! Meğer Barış Alper... 09:46
Tedesco'dan 2 farklı plan! Asensio'nun yokluğunda... Tedesco'dan 2 farklı plan! Asensio'nun yokluğunda... 09:37
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi çeyrek final! Şampiyonlar Ligi çeyrek final! 09:28
F.Bahçe'de Kerem kararı! F.Bahçe'de Kerem kararı! 09:12
Serikspor-Vanspor FK maçı detayları! Serikspor-Vanspor FK maçı detayları! 09:03
F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini! F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini! 08:43
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:33
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro... G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro... 00:33