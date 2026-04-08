Fenerbahçe'den taraftarına bilet jesti!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesi taraftarlarına deplasman biletlerini 1.500 TL'ye tahsil edeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, "Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır.

Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3.838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca 1.500 TL tahsil edilecektir.

Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00'e kadar alınacaktır." ifadeleri yer aldı.