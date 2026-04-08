Tedesco'dan Sidiki Cherif'e flaş uyarı! Kaçırdığı gollerin ardından...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 13:01Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 13:04
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Kanarya bu kritik mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun uzatmalarda penaltıda kaydettiği gol ile 1-0'lık skorla zafere uzandı.
Sarı-lacivertliler, Kerem'in golü öncesinde pek çok net gol pozisyonundan da yararlanamadı.
Fenerbahçe'de özellikle 59. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil olan Sidiki Cherif'in kaçırdığı pozisyonlar geceye damga vurdu.
Takvim'in haberine göre derbinin ardından bu mücadelede önemli fırsatları değerlendiremeyen Sidiki Cherif için özel bir gol vuruşu antrenmanı hazırlandığı öğrenildi.
Diğer yandan Tedesco'nun öğrencisine, "Sen panik yapma. Kaleciler panik yapsın." sözlerini söylediği aktarıldı.